ÖSYM 2023 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 16 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 16 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 5 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 5 Eylül'de, 19 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.

TR-YÖS tarihleri belli oldu

Yükseköğretim Kurulunca, geçen yıl yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" yapılmasına karar verilmişti. 2023 ÖSYM takviminde bu sınavın 29 Ocak'ta yapılacağı ve sonuçların 24 Şubat'ta açıklanacağı ilan edildi.

Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.