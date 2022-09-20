Ortaokullarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi başladı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul ve ortaokullarda okutulan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB'in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları ve şura kararları dikkate alınarak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda küresel iklim değişikliği, sera gazları ve küresel ısınma gibi konular müfredata eklenirken, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlılık göstermeleri ve çevreyi korumaktan mutluluk duymaları gibi kazanımlar edinmeleri amaçlanıyor.

Çevre bilincini küçük çocuklarda edindirmek çok daha kolay"

Ümraniye'de bulunan Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'ndaki ilk çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinde, sorularını yanıtlayan Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Kalaycı, dersin amacının çocukların doğadaki olaylara karşı ilgi ve merak duyarak olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Küçük yaştaki çocukların yetişkinlere göre hem çevreye hem de hayvanlara karşı daha duyarlı olduğunu belirten Kalaycı, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı hedefleyen, çevre dostu nesiller yetiştirmek istediklerini ifade ederek, "Çevre bilincini küçük çocuklarda edindirmek çok daha kolay. Daha disiplinli, daha bilinçli, bir şeyler yapma konusunda daha hevesliler. Dolayısıyla 6. sınıflarda başlayıp hem kendileri bilinçlenecek hem de çevrelerini bilinçlendirecekler." diye konuştu.

Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin öğrenci odaklı olacağını vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Öğretmen merkezli değil de öğrencinin yaparak, yaşayarak öğrenebileceği, geziler düzenleyebileceğimiz veya problemin çözümüne dair projeler üretebileceğimiz bir ders haline getirmeyi hedefliyoruz. İlk önce beyin fırtınası ve buluş yoluyla, konuyu çocuklarla tanımaya çalışacağız. Tanıdıktan sonra çocuklar afiş çalışması gibi etkinlikler yapacak. Sadece sınıf içinde değil okul koridorlarında da bu posterleri sergileyip diğer çocukların da bilinçlenmesini sağlayacağız. Daha sonra çocuklardan slayt gösterileri hazırlamalarını isteyeceğim çünkü çocuklar teknolojiyi de çok iyi kullanabiliyorlar. Konferans salonunda diğer öğrencilere de gösteri yapacağız."