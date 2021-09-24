Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya'daki Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurmayı planladıkları insansız hava aracı Ar-Ge merkezine 2,5 milyon liralık yatırım yapacaklarını bildirdi.

Özer, Aksu ilçesindeki liseyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Atölyeleri inceleyen Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun uçak bakımı konusunda donanımlı, kaliteli, uluslararası standartlara uygun eleman yetiştiren bir okul olduğunu söyledi.

Ziyareti sırasında okul ile ilgili üç önemli karar aldıklarını dile getiren Özer, okulda İngilizce hazırlık olmadığını kaydetti. Havacılık sektöründe yabancı dilin önemine değinen Özer, okula İngilizce hazırlık sınıfını da koyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin savunma sanayi konusunda önemli adımlar attığını ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu konuda koordineli hareket ettiklerini aktaran Özer, "Bu okulumuzda insansız hava aracı ile ilgili bir Ar-Ge merkezi kuracağız. İHA ile ilgili her türlü üretimin yapıldığı bir merkez. Buraya yaklaşık 2,5 milyon liralık da bir yatırım İHA ile ilgili her türlü Ar-Ge ile ilgili çalışmaların yapıldığı önemli bir referans merkezi olacak." diye konuştu.

Okuldan her yıl yaklaşık 90 öğrencinin mezun olduğunu belirten Özer, öğrencilerin sektörde istihdam edilmesi noktasında da çaba sarfedeceklerini bildirdi. Tüm havacılık sektöründeki firmaların güçleri ve kapasiteleri imkanında sürece destek vereceklerini dile getiren Özer, süreci ise Valiliğin koordine edeceğini aktardı.

Okulu dünyada referans olarak gösterilen uçak bakım ile ilgili mesleki teknik Anadolu lisesi konumuna yükselteceklerini bildiren Özer, buraya hem eğitim kalitesi hem de altyapısı konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti.