Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona salgın survivor corona
Türkiye tüm zorlukları ve ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi
Türkiye tüm zorlukları ve ambargoları...
Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada hem sahadadır
Türkiye Karabağ'daki anlaşmada hem masada...
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 88 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı listede aranan terörist etkisiz...
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen sigara yasağına kısmen uyuldu
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen...

Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili için okullarda son ders zili yarın çalacak.

Okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. 

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma sona erecek. Bu kapsamda, okullarda ara tatil için son ders zili yarın çalacak.

Ara tatilde öğretmenler, mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabilecekler.

TRT EBA kanallarında ara tatilde telafi yapmak isteyen öğrenciler için dönem içindeki ders programlarının özet tekrarları yayınlanacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma sona erecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.