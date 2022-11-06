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Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında arttı." ifadesini kullandı.

EĞİTİM 06.11.2022, 16:35
Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 103 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında, geçen yılın sonunda Türkiye'de kütüphanesiz okul bırakmadıklarını, yıl sonundaki 100 milyon kitap hedefini şimdiden aşarak okullardaki kitap sayısını 103 milyon 174 bin 561'e ulaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde 26 Ekim 2021'de Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni başlattıklarını hatırlattı.

Kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapımını 31 Aralık 2021 itibarıyla tamamlayarak Türkiye'de hiçbir okulu kütüphanesiz bırakmadıklarını dile getiren Özer, "Proje kapsamında, kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane kurulması, mevcut kütüphanelerin modern bir görünüme kavuşturulması, içeriklerinin zenginleştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla projenin başlangıcından bu yana 222 milyon lira ödenek kullandık." bilgisini verdi.

Kitap sayısında yüzde 260 artış

Proje öncesinde ülke genelinde okul kütüphanelerinde 28 milyon 677 bin kitap bulunduğunu bildiren Özer, açıklamasına şöyle devam etti:

"Okullarımızın kitap sayısının 2022 sonu itibarıyla 100 milyona ulaşmasını hedeflemiştik. Diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizdeki hedefimize de erken ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zira bugün itibarıyla okul kütüphanelerimizdeki kitap sayısı yüzde 260 oranında artarak 103 milyon kitap sayısını aştı. Böylece çocuklarımızın daha fazla sayıda nitelikli eserle buluşması sağlanmış oldu."

Özer, açılması planlanan yeni okullara kütüphaneler kurmaya, mevcut okul kütüphanelerinin modern bir görünüme kavuşturulmasına ve içeriklerinin zenginleştirilmesine devam edeceklerini belirterek, kütüphanelerdeki toplam kitap sayısının anaokullarında 3 milyon 355 bin 113, ilköğretimde 68 milyon 985 bin 198, ortaöğretimde 30 milyon 834 bin 250 olmak üzere toplam 103 milyon 174 bin 561'e ulaştığını kaydetti.

Çevre bilinci geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında da 1325 "Geri Dönüşüm Kütüphanesi" yapıldığını aktaran Özer, projede emeği geçen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

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