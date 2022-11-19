Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı yapıldı

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde düzenlenen sınav 150 dakika sürdü.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.