Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı
Uzman öğretmen unvanı için 9, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek soruların yer aldığı kitapçıklara, "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
EĞİTİM 29.08.2022, 20:48
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.
Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
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