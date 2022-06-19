Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlik kariyer basamakları sınav takvimine göre 15 Haziran itibarıyla başvuruda bulunanların il değerlendirme komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlarının alınmasına başlandı.

İtirazlar, 21 Haziran'a kadar tamamlanacak ve 5 Temmuz'da sonuçlanacak. Eğitim programına katılacaklar 7 Temmuz'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, "Bu başvuruların 533 bin 359'u uzman öğretmenlik, 70 bin 505'i başöğretmenlik alanında yapıldı. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerden de 280'i başöğretmenlik, 9 bin 724'ü uzman öğretmenlik olmak üzere 10 bin 4 başvuru alındı." bilgisini paylaştı.

Bakanlık olarak öğretmenlerin toplumdaki itibarını artırmak için çaba göstermeye devam edeceklerini kaydeden Özer, "Öğretmenlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Öğretmenlerimiz bundan sonra kariyer basamaklarında ilerleyebilecek ve kazandıkları yeni unvanlarla uyumlu şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar. Ben bu vesileyle Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimini alacak tüm öğretmelerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.