Öğretmenlerde, uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmeliğe göre açıklanacak takvim ile 496 bin 288 öğretmen için uzman öğretmenlik; 75 bin 669 uzman öğretmen için de başöğretmenlik kariyeri heyecanı başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ile özel okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere kariyer basamakları getiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmelik yakın zamanda yayımlanacak.
Yönetmeliğin hemen ardından uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ile sınav sürecine ilişkin başvuru tarihlerini içeren takvim kamuoyuna açıklanarak, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin süreç başlatılmış olacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün akşam yaptığı açıklamada yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıkların son aşamaya geldiğini, tüm sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim paydaşlarından görüşleri aldıklarını belirterek, "İnşallah cuma günü itibarıyla yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz." açıklamasını yapmıştı.
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:08
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25