Öğretmenlerde, uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ile özel okullar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere kariyer basamakları getiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmelik yakın zamanda yayımlanacak.

Yönetmeliğin hemen ardından uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ile sınav sürecine ilişkin başvuru tarihlerini içeren takvim kamuoyuna açıklanarak, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin süreç başlatılmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün akşam yaptığı açıklamada yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıkların son aşamaya geldiğini, tüm sivil toplum kuruluşlarından ve eğitim paydaşlarından görüşleri aldıklarını belirterek, "İnşallah cuma günü itibarıyla yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz." açıklamasını yapmıştı.