Öğretmenler, veli şiddetine maruz kalıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddet olgusunu, “Kişinin kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı; yaralama, ölüm, psikolojik zarar, azgelişmişlik veya yoksullukla sonuçlanan ya da sonuçlanma ihtimali yüksek olan kasıtlı kuvvet kullanımı veya kuvvet kullanma tehdididir” şeklinde tanımlıyor. Genelde şiddet, fiziksel olarak algılansa da, şiddetin psikolojik yönünü görmemek eksik bir açıklama olacaktır.

Şiddet eğiliminde olan insanlar, insanın doğuştan getirdiği ve fıtratında yer alan, nefret, öç alma ve saldırma hisleriyle, bir davranış biçimi gösterebiliyorlar. Şiddet, kimi zaman düşük özgüveni olan insanların aslında bir itibar kazanma aracı olarak ortaya çıkabiliyor ve bu kişiler şiddeti itibar kazanma aracı olarak görüyorlar. Şiddet eğilimi gösteren kişilerin genel profil özelliklerine bakıldığında ise, Meadows’un anlatımına göre, geçmişinde şiddet deneyimi yaşamış olması, ruhsal denge bozukluğunun bulunması, zararlı madde alışkanlığı, yoğun depresyon ve kişilik bozukluğu gibi nedenler yer alabiliyor.

Araştırmalar, öğretmenlerin, okullarda şiddete hedef olma ve kurban seçilme ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilerine davranışları konusunda rol – model olacak öğretmenlerin, özellikle öğrencinin gözü önünde sözlü şiddet olayına maruz kalmaları, öğretmenin konunumu da sarsabilmektedir. Buna bir örnek olarak, Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu’nda yaşanan veli şiddeti verilebilir. Pandemi yılını yaşadığımız bu yıl, Anasınıfı öğretmeni G.A., öğrenci velileri S.A. ve G.A. hanımın yıl boyunca hareketlerine ve sözel saldırısına ve yoğun psikolojik şiddettine maruz kalmıştır. Veliler, S.A. G.A., defalarca öğretmene gözdağı vermeye çalışırken, tehditlerini ve santajlarını savurmuştur. Örneğin, 9 Haziran 2021 çarşamba günü, mesai saatleri içinde ve diğer tüm çocukların gözü önünde, S.A. hanım öfke patlaması yaşayarak, öğretmene sert şekilde haraketler etmiştir. Kendi çocuğu dahi annesinin yüksek sesteki bağırtısından korkarak kulaklarını kapatmıştır. Hiçbir velinin, mesai saatleri içerisinde, sınıfın önünde diğer çocukları endişeye sürükleyecek şekilde, anasınıfı öğretmenine öfke patlaması yaşayarak, hakaret etme yetkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bununla da kalmayan S.A. yıl boyunca diğer velileri örgütleyip, toplu şekilde bazı günler derse gitmeme, ders saatlerinde kendilerine göre değişiklik yapma gibi kararları almışlardır. S.A hanım, kendisini uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) gibi düşünerek de, bazı öğretmenlere kendince kredi notu ve dereceler vermiş ve bunu da diğer veliler ile paylaşmıştır.

Nitekim yapılan araştırmalara göre, öğretmenlere yönelik psikolojik, sözel ve fiziksel şiddet uygulayan velilerin, çoğu düşük bir eğitim profiline sahip olan velilerden oluşmaktadır. Bunun yanında ailevi sorunları olan ve kent yaşamına adapte olamamış velilerde, şiddet uygulayanlar arasında ön plana çıkmaktadır. Bir velinin öğretmene, “-şimdi x yere gidiyorum, sen yarın bu okulda yoksun” diyebildiği bir ortamda, şiddet kesinlikle kaçınılmaz olmaktadır. Yaşantısını kendi menfaati üzerine kuran bu ruh hali, aslında yaşça olgunluğa ulaşamayan bir ruh haliyle toy insanları da tanımlayacaktır.

Umarım, çocuklara, kadınlara, doğaya, hayvanlara, yaşama şiddet uygulamayan günler çabuk gelir ve hızlı gelmesi tüm insanlığın dileğidir.