Öğretmenler aldıkları eğitimle özel bireyleri bilimle buluşturacak

Kastamonu'da "STEM ile Engelleri Aşıyoruz" Projesi kapsamında 16 ilden gelen 24 özel eğitim öğretmeni özel bireyleri bilimle buluşturacak.

"TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı" kapsamında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "STEM ile Engelleri Aşıyoruz" projesinin uygulaması Kastamonu'da yapıldı.

Alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin uygulamalı eğitimler düzenlediği proje faaliyetlerine, Kastamonu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sancaktepe Bilim Merkezi, Kastamonu Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından da destek verildi.