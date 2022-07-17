Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla 24 Ocak 2022'de kurulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan 100'den fazla eğitime, bugüne kadar 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandığını bildirdi.

EĞİTİM 17.07.2022, 20:05
Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden açılan eğitimlere 6 milyonun üzerinde katılım sağlandı

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Aralık 2021'de geliştirme çalışmaları başlatılan ve 24 Ocak 2022'de devreye alınan ÖBA'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖBA'nın, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimleri alabilmelerinin yanı sıra okul düzeyindeki ihtiyaçları karşılayacak özellikte planlandığını belirten Özer, şöyle devam etti:

"Öğretmen Bilişim Ağı platformunda, uygulamaya dönük mesleki gelişim çalışmalarını içeren ve öğretmenler arası iş birliğinin artırılarak okulların gelişiminin desteklenmesini hedefleyen Mesleki Gelişim Toplulukları programları yer alıyor. Ayrıca, başarıları veya nitelikli uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin diğer eğitim kurumları ile paylaşılması amacı da güdüldü. Bu çerçevede Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programları oluşturuldu. Bütün paydaşların bunlardan yararlanmalarına imkan sunuldu."

Bunların yanı sıra ÖBA'da senkron eğitim yapılabilmesi için gerekli altyapının da bulunduğunu dile getiren Özer, "ÖBA'da ayrıca 'kütüphane' alanı da bulunuyor, burada çok sayıda içerik sunuluyor. ÖBA'nın Android ve iOS uygulamaları da hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programları için ÖBA altyapısı hazır

Öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programlarını da ÖBA üzerinden tamamlayabilmeleri için gerekli altyapının sağlandığını aktaran Özer, ayrıca bu programlardaki tüm içeriklere (240 video) işaret dili çevirisinin de eklendiğini bildirdi.

Bakan Özer, ÖBA'da yayımlanan eğitimlere ilişkin şunları kaydetti:

"24 Ocak-4 Şubat yarıyıl seminerleri kapsamında 10 eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimin başarıyla tamamlanma sayısı 444 bin 850 oldu. 11-15 Nisan seminer döneminde 14 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. En az bir eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmen sayısı, 763 bin 61 oldu. 20-24 Haziran mesleki çalışma döneminde de 12 farklı eğitim, ÖBA'dan yayımlandı. 898 bin 160 öğretmen tarafından en az bir eğitim tamamlandı. Öğretmenlerimizin birden fazla eğitime katılmasıyla birlikte bu sayı, toplamda 2 milyon 348 bin 747'ye ulaştı. Ek eğitimlerle beraber bugüne kadar toplam 100'den fazla eğitim yayınlandı. ÖBA üzerinden açılan eğitimlere 6 milyon 111 bin 158 katılım sağlandı. Öğretmenlerimizin 944 bin 763'ü ÖBA'dan açılan eğitimlerden en az birini başarıyla tamamladı."

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan ve "www.oba.gov.tr" adresinden sunulan ÖBA'ya MEBBİS veya e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

Yorumlar (0)
26
açık
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
İmsak 03:46
Güneş 05:39
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31