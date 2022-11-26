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Öğrenciler "orman okulu"nda ekolojik yaşamı öğreniyor

Samsun'da Canik Belediyesinin girişimleriyle atıl okul binası değerlendirilerek yapılan "orman okulu"nda öğrenciler ekolojik yaşamı deneyimleme fırsatı buluyor.

EĞİTİM 26.11.2022, 11:58
Öğrenciler "orman okulu"nda ekolojik yaşamı öğreniyor

Gürgenyatak Mahallesi'nde, taşımalı eğitime geçilmesiyle yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan okul binası, Namiye-Mümin Erol Orman Okulu olarak hizmet vermeye başladı.

Yeniden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen orman okulunda ilk, orta ve lise öğrencilerine organik üretimin nasıl yapıldığı, sıfır atığın ne olduğu uygulamalı anlatılarak ekolojik yaşam hakkında bilgi verilerek doğa sevgisi aşılanıyor.

Orman okulundaki taş fırında ekmek pişiren öğrenciler, turşu, sirke, reçel yapıp meyve kurutarak, mevsim meyvelerini nasıl değerlendireceklerini öğreniyor. Okul içindeki parkurda tırmanış yapan, ahşap oyun parkında oyunlar oynayan öğrenciler doğa içinde vakit geçiriyor. Tüm faaliyetlerinde öğrencilere çevreye saygılı olmaları ve "sıfır atık" öğretiliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yıllar içinde kullanılmayan okul binasının yıkılmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Okul binasının şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta olduğunu, Samsun Üniversitesinin de yanında yer aldığını belirten Sandıkçı, böyle bir binayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Binayı, doğa ve fen okuluna çevirmeye karar verdiklerini anlatan Sandıkçı, "2009 yılında iş insanlarının desteğiyle okulda tadilat başlattık. Hemen akabinde Kovid-19 salgını meydana gelmesiyle eski yapıyı orman okulu haline getirmemiz konusunda ne kadar doğru karar verdiğimiz ortaya çıktı. Yüz yüze eğitimin kesintiye uğradığı o dönemlerle burada çocuklarımız açık havada eğitimlerini devam ettirdiler." dedi.

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