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Öğrenciler bilimi uzmanların eşliğinde sahada keşfediyor

Kayseri'de 30 başarılı öğrenci, "Mekan Değişir Öğrenme Zenginleşir" projesi kapsamında daha önce gitmedikleri tarihi, kültürel, bilimsel ve doğal alanlarda bilgiyi uzmanlarından yerinde öğreniyor.

Öğrenciler bilimi uzmanların eşliğinde sahada keşfediyor

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki proje ile çocukların bilgi düzeylerinin doğal ortamlarda geliştirilmesi amaçlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı ile Selçuklu ve Arkeoloji müzelerini ilk defa gezen öğrenciler, alanında uzman kişilerden bilgi ediniyor.

Proje yürütücüsü Özcan Elzem Şengül, AA muhabirine, TÜBİTAK programı kapsamında Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu yürütücülüğünde öğrencilere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Projenin ortaya çıkma sürecinden bahseden Şengül, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin sosyal ve bilimsel etkinliklere çok fazla katılmadıklarını saptadım ve böylece projeye karar verdim. Bunu sadece bizim okulla sınırlı tutmak istemedim. İl genelinde gelir düzeyi düşük ama başarılı ve öğretim notu 90'ın üzerinde öğrencilerle bir proje yapmak istedik. İlimizde okul dışı ortamlar çok zengin ama bunlar genelde gezi ve piknik amacıyla kullanılıyor. Bu ortamların gezi amacıyla değil de öğrenim alanları olarak kullanılmasını istedik. İlimizde bu etkinlikleri yapabileceğimiz ortamları belirleyerek üniversitelerden alanında uzman 21 akademisyenle ve yine alanında uzman 13 öğretmenimizi de alarak projemizi geliştirdik."

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