Öğrenci affıyla yeniden üniversiteli oldular

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesinin ardından, daha önce eğitim görürken çeşitli sebeplerden okulla ilişiği kesilen öğrenciler, aftan yararlanmak üzere Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek kayıt yaptırdı.

2011'de Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan ve iş hayatı nedeniyle bölümünü tamamlayamayan 34 yaşındaki Mustafa Asiltekin, AA muhabirine, öğrenci affının çıkmasıyla tekrar kaydını yenilemek için geldiğini söyledi.

İş hayatının yoğunluğundan ilişiğinin kesildiğini belirten Asiltekin, "Aftan yararlanmak istedim. Belgelerimi getirdim, teslim ettim ve kayıt yaptırdım. Zaten çok dersim yok. Derslerimi verdikten sonra mezun olacağım. Af geldi, sevindim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak istiyorum, inşallah gerçekleştiririm. Kararı ilk duyduğumda sevindim. Kararın çıkma ihtimali varla yok arasındaydı diye düşünüyordum. Af çıktığı için mutluyum. Mezun olduktan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.