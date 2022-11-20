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ODTÜ, YÖK'ün 'araştırma üniversiteleri' performans sıralamasında zirveyi bırakmadı

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök, YÖK'ün 23 araştırma üniversitesinin araştırma performans sıralamasında birinci olarak açıkladığı ODTÜ'de, araştırma geliştirme kriterlerinin ve proje desteklerinin yenilendiğini belirtti.

EĞİTİM 20.11.2022, 18:35
ODTÜ, YÖK'ün 'araştırma üniversiteleri' performans sıralamasında zirveyi bırakmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 23 araştırma üniversitesinin araştırma performans sıralamasında birinci olarak açıkladığı ODTÜ'de, araştırma geliştirme kriterlerinin ve proje desteklerinin öğretim üyeleri ve araştırmacıları teşvik edecek şekilde yenilendiğini belirtti.

Rektör Kök, araştırma üniversitelerine yönelik performans sıralaması yapılmaya başlandığından itibaren ODTÜ'nün hep ilk sırada yer aldığını, bu yıl da yine açık ara birinci olmayı başardıklarını, bundan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Parametrelerin, bu yıl geçen yıllara göre değiştiğini, "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" olmak üzere üç grupta 30 farklı gösterge ile başarının ölçüldüğünü anlatan Kök, şöyle konuştu:

"Daha önce gösterge sayısı 42 idi, sıralama yapılırken esas alınan bu üç grubun oranları da bu yıl değişti. 'Araştırma kapasitesi' ve 'araştırma kalitesi'nin oranı yüzde 80 (40 + 40), 'etkileşim ve işbirliği' grubunun etkisi ise yüzde 20 olarak belirlendi. Üniversitemiz geçen yıl da 100 üzerinden toplam 85 puan almıştı, bu yıl da aynı puanı aldı. Bu da üniversitemizin başarılarının sürdürülebilir olduğunu, değişikliklerin bizim üniversitemizi çok fazla etkilemediğini gösteriyor."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitelerinin son yıllarda uluslararası standartta ve sürdürülebilir bir araştırma başarısı olduğunu, özellikle son yıllarda araştırmada, ulusal ve uluslararası boyutta yeni hedefler belirlediklerini anlattı.

Ulusal boyutta araştırma üniversiteleri arasındaki birinciliklerini korumayı ve daha da yüksek başarıları hedeflediklerini dile getiren Kök, şunları kaydetti:

"ODTÜ olarak araştırma kriterlerimiz ve araştırma desteklerimiz farklı. ODTÜ'ye yeni öğretim üyesi olacak adayların atama kriterlerini çok yükselttik. Doktor öğretim üyelerimize ve araştırma personelimize yönelik teşvik ve desteklerimizi arttırdık. Hocalarımızın araştırma çıktılarını takip ediyor ve ödüllendiriyoruz. Fikri mülkiyet haklarında sağladığımız yeni desteklerle öğretim üyelerimize ait patent sayılarımızda bir artış gözlemliyoruz. Bunların bir yansıması olarak hem etki faktörü yüksek prestijli dergilerdeki yayın sayılarımız hem de öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayılarımızda bir artış gözlemliyoruz. Araştırmaya yönelik tüm bu gelişmeler üniversitemizi bu başarılı noktaya getiriyor."

Rektör Kök, ulusal başarılarının yanı sıra Avrupa Birliği projelerinde de büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "AB Ufuk Avrupa'da, Ağustos 2022 itibarıyla ODTÜ, ülkemizdeki tüm üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasında en fazla proje ve hibeyi ülkemize kazandırdı." bilgisini verdi.

AB Ufuk Avrupa ile beraber diğer uluslararası araştırma fonlarındaki proje sayılarını da artırdıklarını belirten Kök, gelecekteki hedeflerinin, dünyada araştırmalarıyla daha fazla ses getiren bir ekosistem oluşturmak olduğunu belirtti.

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