ODTÜ, Türkiye'nin eğitimdeki ilk "NFT" sertifikalarını öğrencilerine takdim etti

ODTÜ, blokzincir üzerinde kişiye özel hazırlanmış ve transfer edilemeyen Türkiye'nin eğitimdeki ilk Non-Fungable Tokens- Nitelikli Fikri Tapu (NFT) sertifikalarını üniversite birincilerine takdim etti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, yaptığı açıklamada, NFT'lerin, blokzincir teknolojisinin sunduğu olanaklardan biri olduğunu ve derece sertifikası ya da mezuniyet diplomalarının ömür boyu kaybolmayacağı, dijital olarak özgün ve değiştirilemez şekilde blokzincir üzerinde saklanabileceği bir imkan sunduğunu ifade etti.

ODTÜ'nün Türkiye'de ilk kez mezunlarına yönelik NFT hazırladığını belirten Kök, "Bu yıl derece sertifikalarıyla başlattığımız süreci gelecek yıl diplomaları da kapsayacak biçimde genişletmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Lisans mezuniyet diplomalarının gerçek olup olmadığına dair uluslararası alanda çeşitli sıkıntılar yaşanabileceğine işaret eden Kök, "Özellikle diplomalar, şu an için e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ancak uluslararası alanda bu diplomaların doğruluğunun sorgulanması için bir standart henüz bulunmuyor. Bu yüzden şüpheli diplomalar ve kıymetli belgeler halen e-posta ve telefon gibi yöntemlerle doğrulanmaya çalışılıyor ve dil problemi başta olmak üzere her zaman sonuç alınamıyor, çeşitli zorluklar doğuyor. Bu bağlamda, ODTÜ olarak bu zorluklara çözüm oluşturabileceğini düşündüğümüz blokzincir teknolojileri üzerindeki yenilikleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.