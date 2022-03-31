Minikler kendileri için tasarlanan kütüphaneyi sevdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında Tokat'ta kurulan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" Karşıyaka Mahallesi'nde müstakil bir binada hizmet veriyor.Ebeveynleri tarafından kütüphaneye getirilen 0-3 yaş grubu ve okul öncesi çocuklar, kendileri için tasarlanan kütüphanede hem oyun oynuyor hem de kitaplarla iç içe vakit geçiriyor. Ebeveynler kitap okurken, kütüphane görevlileri de çocuklara masal anlatıyor.

Kütüphanede, 0-3 yaş grubu çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak etkinlikler de yapılıyor.

Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi açıldığı günden bugüne kadar 10 bin minik "okuyucuyu" ağırladı.

Kütüphaneyi ziyaret eden Vali Ozan Balcı, velilerle sohbet etti, çocuklara masal okudu.

Balcı, çocukların ruhsal ve fiziksel anlamdaki gelişimlerini çok önemsediklerini söyledi.

Çocuklara çok küçük yaşta kitap sevgisini kazandırmak için böyle bir kütüphanenin Tokat'a kazandırıldığını ifade eden Balcı, şöyle devam etti:

"Çocukları çok seviyoruz. Onların her alanda iyi yetişmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda müstakil Türkiye'nin de sayılı bebek kütüphanesini kurduk. Çok da güzel oldu. Kütüphanemize 0-3 yaş arasındaki çocuklarımız anneleri ile geliyorlar, burada masallar dinliyorlar. Çocuklar çeşitli objeler ile oynuyorlar, öğretmenleri ve anneleri ile, öğretmenleri masal okuyor. Çocuklar yarın kitap okuyacaklar. Bunun ön safhası olarak kitabı obje olarak tanıyorlar. Güzel masal ve hikayeler ile buluşuyorlar. Onların zihinsel kişisel gelişimlerine çok katkı sağlıyor. Bunu çok çok önemsiyorum. İnşallah bir veya 2 tane daha Tokat'a bebek kütüphanesi yapacağız."