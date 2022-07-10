Milli Eğitim Bakanlığından "Aile Okulu Projesi"

Milli Eğitim Bakanlığı, velilere 8 ana başlıkta eğitimlerin verildiği "Aile Okulu Projesi" başlattı. Ailelerin, öğrenci gelişimine katkı sunacak mekanizmalarla ilgili bilgilendirildikleri projeden şu ana kadar 7 pilot ilde 32 bin kişi yararlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlatıldı. Aile Okulu Projesi kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerden oluşan 8 ana başlıkta veliler, Aile Okulu’nda öğrenci oldu.

Aile Okulu Projesi kapsamındaki eğitimler Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde başladı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerden ilki, salgın sürecinin etkileri devam ederken "aile içi iletişim" alanında yapılıyor. Bu derste, giderek yüzeysel hale gelen iletişimin nasıl daha nitelikli olabileceğine dair bilgi paylaşılıyor.

"Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.

"Bağımlılıkla mücadele" dersinde zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor.

"Sosyal duygusal beceri gelişimi" dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanırken "Akran ilişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri kapsıyor. "Ahlaki gelişim" dersleri ise maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler" dersi ile ise daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanıyor.

8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor. Proje kapsamında ilk olarak Erzurum’da 350 öğretmene eğitici eğitimi belgesi verildi. Ardından bu eğiticiler, 10 bin 789 Aile Okulu öğretmenine eğitim verdi. Şu ana kadar Aile Okulu eğitimlerinden 7 ilde 32 bin veli faydalandı.

Aile Okulu’nun yaygınlaştırılması amacıyla Mersin ve İzmir’deki eğitici eğitimleri tamamlandı. Temmuz ayı sonunda Erzurum’da ve ayrıca Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki illerde eğitici eğitimleri yapılacak.