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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023'te hedef büyüttü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'te yeni düzenlemelerle öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili ilave iyileştirmelerin yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.

EĞİTİM 09.01.2023, 12:16
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023'te hedef büyüttü

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, geçen yıl konulan hedeflerin tamamının yıl sonu gelmeden tamamlandığı ve 2023'e ilişkin hedefler için çıtayı yükselterek çalışmalara başlandığı ifade edildi.

MEB tarafından eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kalite odaklı eğitimin kitleselleşmesi, evrenselleşmesi amacıyla başlatılan seferberliğin bu yıl da tüm hızıyla devam edeceği aktarıldı.

Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın geleceği için, eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara getirmek için durmadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Geçen yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla 1000'i İstanbul'da olmak üzere 3 bin yeni anaokulunun hizmete alınması için yola çıktıklarını ve 6 bin 4 yeni anaokulu kapasitesi oluşturduklarını hatırlatan Bakan Özer, "Böylece hedeflediğimiz kapasitenin iki katına ulaştık. 2023'te ise 3 yaşta okullaşma oranını yüzde 16'dan yüzde 50'ye, 4 yaşta okullaşma oranını yüzde 38'den yüzde 70'e ve 5 yaşta okullaşma oranını ise yüzde 99'dan yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Tüm kademelerde okullaşma oranı yüzde 99 ve üzerine çıkacak

Bakan Özer, 2022'de eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlkokul ve ortaokulda okullaşma oranları yüzde 95'in üzerinde olduğu için bu dönemde okul öncesi ve ortaöğretim kademelerine odaklandık. Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldi ve böylece tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ilk kez yüzde 95'in üzerine çıktı. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda erken uyarı ve takip sistemi sayesinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 99 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 500 bin olacak

Mesleki eğitimin güçlendirilmesi kapsamında mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısının 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştığını kaydeden Özer, gelecek yıl için bu sayıyı 1 milyon 500 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını, 2023'te bu sayıyı 200 milyona çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kapalı tüm köy okulları yeniden açılacak

Bakan Özer, aktif kullanılmayan köy okullarını yeniden açarak köy yaşam merkezlerine dönüştürmeye başladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda 2 bin 200 köy yaşam merkezinin açıldığını belirtti. Bu binaların ihtiyaç doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülerek, aktif eğitim birimleri olarak kullanılmasının sağlandığını anlatan Özer, böylece farklı kuşakların aynı çatı altında eğitim almasının sağlandığını aktardı.

Mahmut Özer, 2023'te kullanılmayan tüm köy okullarını köy yaşam merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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