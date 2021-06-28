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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'deki yabancı dil eğitimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Selçuk, "2023 Eğitim Vizyon Belgesi eğitim paradigmamızın bir yol haritası ve bu belgedeki öncelikli hedeflerimiz arasında yabancı dil eğitimi de yer alıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'deki yabancı dil eğitimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin, Bakanlığın eğitim paradigmasının yol haritası olduğunu, buradaki öncelikli hedefler arasında yabancı dil eğitiminin de yer aldığını belirtti.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi ve Avrupa'daki Uygulamalar: Gelişmeler ve Öneriler Konferansı"na çevrim içi katıldı.

Yabancı dil bilmenin bireysel ve uluslararası boyutlarda katkısının tartışılmaz bir gerçek olduğunu belirten Selçuk, eğitim, ekonomik kalkınma, bilim, teknoloji, kültür ve sanattaki ilerlemeler ve dünyadaki gelişmelere entegre olabilmek için dil çeşitliliğinin artmasının da önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmak ve strateji geliştirmenin kendileri için özel bir ödev olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun bilinciyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 2020 başında Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezini kurduklarını hatırlattı.

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