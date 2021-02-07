Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor
'Yerli parmak izi tanıma sistemi' gelecek ay kullanılmaya başlanacak
'Yerli parmak izi tanıma sistemi'...
Türk yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir
Türk yargısı milletimiz adına hesap...
ABD, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacak
ABD, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana...
Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın dünyada kullanımı artıyor
Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın...
TBMM'de bu hafta gündem nadir görülen hastalıklar
TBMM'de bu hafta gündem nadir...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mehtap Teker öğretmenimizin Kutup Yıldızı Masalları ile 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattık. Bir okuyucu olarak yeni çalışmaları heyecanla bekliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukMehtap Teker adlı öğretmenin Kutup Yıldızı Masalları adlı kitabıyla "Öğretmen Yazarlar Dizisi"ni başlattıklarını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin deneyim ve duygularının yansıması eserlerin, daha fazla kişiyle buluşmasını çok önemsediğini belirtti.

Bakan Selçuk, "Mehtap Teker öğretmenimizin Kutup Yıldızı Masalları ile 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattık. Bir okuyucu olarak yeni çalışmaları heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.