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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.

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