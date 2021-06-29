Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Selçuk, Yüksekova ilçesindeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle sohbet ederek basketbol ve voleybol oynadı.

Valiliği ziyaret ettikten sonra Hakkari Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 35 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılan Selçuk, bütün yatırım ve çalışmaların çocukların geleceği için yapıldığını söyledi.

Çocukların mutlu olması ve gülümsemesinin herkesi mutlu ettiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Burada açılışını yapacağımız yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Hakkari'deki yatırımlar konusunda yaptığı vurgu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bu vurguya bağlı olarak aldığımız tedbirler, ortaya koyduğumuz çalışmalar bunun sadece bir temenni ve iyi niyet göstergesi olmadığını, eylemin, icraatın kendisi olduğunu da gösteriyor. O yüzden de hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha umutlu, çok daha mutlu olabilirsiniz. Sizlerin parlak, aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından gördüğümde, aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, çaba ve gayret var. Buradaki çalışmalar, belki farkındasınız belki değilsiniz ama Türkiye'nin gücünü, sizlerin mutluluğunu artırıyor."

Tören öncesi gösteri yapan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'na teşekkür eden Selçuk, "Burada bize bir Türkiye haritası sundular ve öylesine güzel öylesine başarılı, öylesine yürekten bir iş yapıyorlar ki bütün Türkiye'nin her gün onları izlemesini arzu ederim. Çünkü Rengi-Hakkari rengi Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.