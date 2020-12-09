Milli Eğitim Bakanı Selçuk: BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Çevre bilincine sahip bir nesil yetiştirmenin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Selçuk, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde, sel, kuraklık gibi üzücü doğa olaylarının daha sık görülmeye başlandığını ifade etti.

Bu gerçekle yüzleşerek, harekete geçilmesi ve çocukların çevreyle ilgili farkındalıklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, protokollerin, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için uygulanacak iki iş birliğini kapsadığını aktardı.

Protokol ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmalar yürüteceğini söyleyen Selçuk, bu ortak çalışmalardan ilkinin özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldıkları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesindeki BİLSEM'lerde yapılacağını belirtti.

"BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu protokolle başlayacak çalışmada öncelikle BİLSEM'lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri ve hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmelerini sağlayacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda çocuklarımızın projeler yapabilmelerini de teşvik edeceğiz. Protokol kapsamında, çeşitli materyaller geliştirilecek, BİLSEM'lerdeki çocuklarımız için hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler verilecek, eğitim paketleri hazırlanacak. Ayrıca bu öğrencilerimize yönelik yaz kampları düzenlenecek, hava olayları için yatılı veya gündüzlü eğitim kampları oluşturulacak, meteoroloji alanında kodlama ve yapay zeka konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. İkinci protokolümüzün Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılacak. Burada da Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarındaki katılımcılar, kursiyerler, öğrenciler ve velilere meteorolojik faaliyet ve ürünlerin tanıtımını yapılacak, böylece farkındalık düzeyleri de artmış olacak."

Bu tür çalışmaları artırarak sürdürmek istediklerini bildiren Selçuk, öğrencilerin çevre bilincine sahip olması için hem müfredat hem de bu tür projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

15 öğrenci Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu ile telsiz bağlantısıyla görüştü

İmza töreni öncesi 15 öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Victor Glover ile amatör telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Bağlantı öncesi konuşan Bakan Selçuk, öğrencilerin uzay teknolojilerine meraklarını celp etmek, teknoloji ve bilim konusundaki farkındalıklarını artırmak için önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

"Buradaki 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile yapacağınız telsiz görüşmesi ülkemizde doğrudan bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilen ilk görüşme olacak. " diyen Selçuk, öğrencilere şöyle seslendi:

"Görüşeceğiniz astronotlar sizlerin yaşındayken gökyüzüne sizinle aynı uzaklıktaydı, bunu asla unutmayın. Bugün oradalar. Bu varılacak son nokta değil elbette, yapılacak daha çok güzel ve büyük iş var. İşte biz sizden daha güzel ve büyük işleri planlamanızı ve öncelikle hayal etmenizi istiyoruz. Bugün uzay istasyonundaki astronotla görüşebileceğini gören çocuklarımızın, içlerindeki merak duygusunu doğa bilimlerine, uzay teknolojilerine yöneltmesini bekliyoruz. Üzerinizde bir baskı hissetmenizi istemem ancak içinizde işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi duran merak duygunuzu ve enerjinizi bilime ve üretkenliğe yöneltebileceğinizi biliyorum. Bizim günlük, geçici meselelerle vaktimizi ve enerjinizi israf etmeyip yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamamız gerekiyor."

Bakan Selçuk, ortaya bir ürün koymanın, bir yenik üretmenin varoluşun en derine katkı sağlamak anlamına da geldiğini vurguladı.

Öğrencilerin bunun peşinden koşması gerektiğine işaret eden Selçuk, "Teknoloji üretmeniz, uzayı keşfetmeniz bir gün bizi oradan selamlamanız, bizlerin siz evlatlarımıza kurmaya çalıştığımız güzel geleceğin önemli bir parçasını oluşturuyor ve bunun haberi niteliğinde. Bu gelecek için sizin çalışmalarınızı dünya standartlarında destekliyoruz ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmeniz için de şartları hazırlamaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu görüşmenin, bütün çocukların, gençlerin merakını tetiklemesini ve cesaretini artırmasını, beklediklerini söyledi.

Dünyadan binlerce kilometre uzaklıktaki bir uzay istasyonu ile iletişime geçebilen öğrencilerin, bir gün oraya hatta daha uzaklara da gideceğini bildiklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz, bu hayale sahibiz. Sizlerin hayalleri ve cesareti bizden elbette bizi aşmalı bizden daha ileri gitmelisiniz. Şair Turgut Uyar'ın dediği gibi 'durmayalım göğe bakalım, belki hepimiz birden sevinebiliriz.' Ve başka bir şairimizin Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi 'zira gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk kirlenir.' Gözlerinizi uzaklara çevirir ve istikrarla çalışırsanız, sabırla ,azimle çalışırsanız bizim uzay araştırmacılarımız, teknoloji üretenlerimiz, astronotlarımız elbette sizler olabilirsiniz. Hata yapmaktan lütfen korkmayın, asla kınanmaktan ve kaybetmekten, yanlış yapmaktan çekinmeyin. Biz sizlerin hep yanında olacağız. Yolunuzu açmak bizim işimiz, vazifemiz."

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yaklaşık 3 bin 580'i bulan kurs programları içerisinde, havacılık ve meteoroloji ile ilgili alanlar bulunduğunu aktararak, yapılan amatör telsiz görüşmesinin, Türkiye'deki uzay çalışmaları ve amatör telsizcilik konusunda farkındalığın artmasına katkı sunmasını temenni etti.