Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarından itibaren okullarda maske zorunluluğunu kaldırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarından itibaren tüm okullarda kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

EĞİTİM 26.04.2022, 22:19
Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarından itibaren okullarda maske zorunluluğunu kaldırıyoruz

Çeşitli temaslarla bulunmak üzere Bartın'a gelen Özer, Valiliği ziyaret ederek Şeref Defterini imzaladı.Bakan Özer, gazetecilere, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine tüm kademelerde yüz yüze kesintisiz şekilde devam edildiğini belirterek, bugün itibarıyla yeni bir evreye dönüşen bu süreci eğitimin tüm ortamlarında devam ettirmenin memnuniyeti içerisinde olduklarını söyledi.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabul ettiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırılması açıklamasına değinen Özer, "Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden kaldırmış bulunuyoruz." dedi.

Sürecin zorlu geçtiğini dile getiren Özer, verilen aranın ardından yüz yüze eğitime tekrar başlanılmasının ciddi bir irade gerektirdiğini kaydetti.

Özer, Bakanlık olarak özellikle iki nokta üzerinde ısrarla durduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Birincisi, okulların açılması gereken ilk, kapatılması gereken son yerler olduğu gerçeği. İkincisi, yüz yüze verilen 1,5 yıllık aradan sonra okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü ısrarla vurgulamamızdı. Gelinen noktada ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi tüm toplum gördü. Bugün Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bunu teyit etti."

Salgın sürecinin kolay geçmediğini dile getiren Bakan Özer, Türkiye'de eğitim sisteminin 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yer aldığı devasa bir sistem olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla bu süreçte Türkiye'nin normalleşmesi, okulların yüz yüze açık kalmasından geçiyordu. Bu kararlı duruşumuz, Türkiye'nin normalleşmesini hem kolaylaştırdı hem de hızlandırdı." dedi.

"Öğretmenlerimizle gurur duyuyorum"

Özer, Koronavirüs Bilim Kuruluna, Milli Eğitim Bakanlığının tüm bürokratlarına, valilere, mülki amirlere ve öğretmenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte öğretmenlerin ne kadar fedakarlık gösterdiklerini hep birlikte gördük. Maskeleriyle ders anlattılar, aşılama oranları sadece Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşmedi, çoğu OECD ülkesinin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının üzerinde bir aşılama oranıyla Türk toplumuna örneklik gösterdiler. Öğretmenlerimizle gurur duyuyorum, hepsine müteşekkirim. Vefa çalışmalarında da büyük fedakarlıklar gösterdiler."

Mesleki eğitim camiasının maske, siperlik, dezenfektan gibi salgında kullanılan birçok enstrümanı üreterek vatandaşa ve sağlık camiasına hızlı şekilde ulaştırdığına değinen Özer, "Milli Eğitim Bakanı olarak şunu iddia edebilirim, mesleki eğitim bu sürece aktif olarak katılmasaydı bu mücadelenin başlangıç evresi çok daha zor gerçekleşecekti." değerlendirmesini yaptı.

Salgının tekrarlanmaması temennisinde bulunan Özer, gerekli önlemler alındığında okulların toplumlardaki en güvenli kurumlar olduğunu vurgulayarak, "Çünkü okullar eğitimin ötesinde kişisel gelişimlerin, psikolojik gelişimin ve akran eğitiminin yapıldığı ve bir ülkenin geleceğini inşa eden gençlerin yetiştiği mekanlardır. Onun için bu mutlu anımızı, artık Kovid-19 salgını süreciyle alakalı yarından itibaren maskeleri de çıkarttığımız bu süreci, başarılı bir şekilde tamamladığımızı tüm toplumumuza ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, eğitimle ilgili her ilin durumunu yerinde gözlemlediklerini anlatarak, eğitimde kalitenin artması için gayret gösterenlere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından değerlendirme toplantısına geçen Bakan Özer'e, Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ile diğer ilgililer eşlik etti.

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