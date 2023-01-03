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Milli Eğitim Bakanı Özer: Özel okullarda 2023 ücret artış oranını yarın kamuoyuna duyuracağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerine ilişkin "Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." dedi.
EĞİTİM 03.01.2023, 15:17
Bakan Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.
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