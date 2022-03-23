Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda şiddete sıfır toleransın olduğu her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, eğitimde son 19 yılda ülke genelinde evrimsel bir dönüşüm gerçekleştiğini ifade ederek, OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda tamamladığı okullaşma oranlarına, bu dönemde ulaşılabildiğini söyledi.

Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında ciddi artış olduğunu belirten Özer, "Bu süreçten en fazla faydalananlar kız çocuklarımız ve kadınlarımız oldu. Bu dönem sadece tüm çocuklarımızın eğitime erişime ilgili kitlesel dönüşümün, eğitimde evrenselleşmenin yaşandığı bir dönem olmadı, aynı zamanda kız çocukların ve kadınların eğitime erişimi ile ilgili sorunların çözüldüğü bir dönem oldu." diye konuştu.

"Başörtüsü engelinden dolayı eğitime erişemeyen kadınlarımız, kız çocuklarımız oldu"

Eğitimin demokratikleşmesi sürecinde de önemli ilerlemeler yaşandığını ifade eden Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başörtüsü engelinden dolayı eğitime erişemeyen kadınlarımız, kız çocuklarımız oldu. Ama bu konu hiçbir zaman kadına şiddet bağlamında değerlendirilmedi. Anayasal bir suç olarak eğitime erişim engellendiği gibi aynı zamanda kadına yönelik de bir şiddet gerçekleşti. Onun için kadına yönelik şiddet üzerine konuşan insanların, içtenlik ve samimiyetinin çok önemli olduğuna inanıyorum."

"7 milyon kadınımızı halk eğitim kurslarından yararlandırmış olacağız"

Özer, halk eğitim kurslarına da kadınların katılım oranının yüzde 70 olduğunu belirterek, "2021'de 1,6 milyon kadınımız halk eğitim merkezlerindeki kurslardan yararlandılar. Bu seneki hedefimiz, 10 milyon. Yani yüzde 70 oran gerçekleşirse, 7 milyon kadınımızı halk eğitim kurslarından yararlandırmış olacağız. Bu çok önemli bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda geçen yıl aralık ayında 3 önemli düzenleme yapıldığını ve mesleki eğitim merkezlerine devam eden vatandaşların ortak yararlanabileceği bir mekanizma üretildiğini hatırlatan Özer, bu düzenlemeden en fazla yararlananların kadınlar olduğunu vurguladı.

Düzenlemeden önce bu merkezlerde 27 bin kadın varken şu an bu sayının 80 bine çıktığını bildiren Özer, "Bu merkezlere devam eden kadınlarımızın yüzde 50'si 19 yaş üzeri. Bakanlık olarak kadınların istihdamda daha güçlü olmalarıyla ilgili mekanizmayla bu sürece katkıda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

"En önemli uzun vadeli katkılardan bir tanesini biz vereceğiz"

Bakan Özer, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı çerçevesinde Bakanlık bünyesinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Bizim en önemli enstrümanlarımızdan bir tanesi tüm okullarımızda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarımızın olması. Yaklaşık 60 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız var. Bu faaliyet kapsamında, tüm rehber öğretmenleri ve danışmanlarımızı eğitimden geçirdik, geçirmeye devam edeceğiz. Tüm liselerimizde, şiddetin her türlüsü, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıklar konusunda farkındalık çalışmalarını aktif olarak yürüteceğiz. Bununla ilgili her türlü planlamamızı yaptık.

Belki de en önemli uzun vadeli katkılardan bir tanesini biz vereceğiz. Çünkü eğitim sistemi o kadar büyük bir noktaya geldi ki... 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemi değil evreni. Eğer biz Milli Eğitim Bakanlığının enstrümanlarını çok aktif olarak kullanırsak ulaşamayacağımız hiçbir nokta yok."

Özer, halk eğitim merkezlerinde de şiddeti önleme, kadına yönelik şiddetle mücadele, öfke kontrolü ve diğer parametrelerle ilgili aktif olarak çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Okul yöneticilerine yönelik "şiddet" gündemli eğitimler

Eğitim sisteminde 57 bin 108 okul bulunduğunu belirten Özer, "Yönetici, öğretmen, öğrenci ve idari personelin uyumlu ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlediği bir okul iklimi tesis etme yönünde yeni çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları da faaliyet planı kapsamında olmamasına rağmen buraya dahil edeceğiz." dedi.

Özer, "Okullarımızda şiddete sıfır toleransın olduğu, akran zorbalığının mümkün olduğu kadar engellendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda, 57 bin 108 okul yöneticimizin tamamını, yardımcılarıyla birlikte 90 bin kişilik bir çalışma arkadaşlarımızı çok kapsamlı eğitimlerden geçireceğiz. Bu eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı ve bağımlılıklar gündem maddesi olacak." bilgisini verdi.

Merkezi planlamalar yerine okul bazlı planlamalara başladıklarını, öğretmenlerin mesleki gelişimi konusunda okullara kaynak aktarılacağını hatırlatan Özer, "Burada da ana odaklardan bir tanesi, kadına yönelik şiddet olacak. Tüm öğretmenlerimizi bu eğitimlerden geçirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

OSB'lerde de anaokulu açılması

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının bu yıl açılmasının hedeflendiğini, sürecin çok hızlı ilerlediğini bildiren Özer, "En son olarak OSB'lerde de anaokulu açılmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yakında inşallah güzel bir süreci başlatmış olacağız." ifadesini kullandı.

2000'li yıllardan itibaren Amerika'daki eğitim politikaları ile çalışmalarda, okul öncesi eğitimin toplumun refahı açısından uzun vadeli ekonomik getirisi en fazla, maliyeti en düşük olan eğitim politikası olduğunun ortaya çıktığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitimde yer alan ve süresini uzatan çocuklar, uzun vadede yaşamlarında şiddete yönelik eğilimleri çok daha düşük ve suç oranları çok daha düşük oldu. Onun için bu süreçte de kadına yönelik şiddetle mücadeledeki en kalıcı şeylerden bir tanesi de işte bu okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması olacak."