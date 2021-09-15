Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Özer, 6 Eylül'de Türkiye'de 81 ilde, ilçelerde, köylerde ve beldelerde yüz yüze eğitimin haftada 5 gün ve 40 dakika olarak uygulamaya geçmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olmaz. Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimleri ile ilgili arkadaşları ile yarenlik etme, proje geliştirme, ortak çalışmaların yürütüldüğü, insanın gelişimi ile ilgili farklı boyutlarda destek imkanı sağlayan mekanlardır okullar. Özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerimiz için okul bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır." diye konuştu.

"Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır"

"Sağlık Bakanlığı ile belirlediğimiz, Sağlık Bilim Kurulu'nun da onaylamış olduğu kurallara harfiyen uyarak inşallah yüz yüze eğitime devam etme kararlığı içerisindeyiz. Okullar ilk kapanan, en son açılan yerler değildir. Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmak durumundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak müthiş bir genç nüfusa sahibiz. Eğer bu genç nüfusu bir fırsat penceresi olarak değerlendirebileceksek bunun için eğitimi kaliteli, eğitimi yüz yüze vermek zorundayız. Gelinen noktada da okul bazlı bir kapatma yaklaşımı sergilemedik." diyen Özer, vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde 14 günlük yüz yüze eğitime ara verildiğini aktardı.

Özer, Diyarbakır'daki yaklaşık 19 bin sınıftan sadece 21'inde yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiğine işaret ederek, bu öğrencilerin canlı sınıflarda uzaktan eğitim süreçlerine devam ettiğini, 14 gün sonra da bu öğrencilerin tekrar okullarına kavuşacağını kaydetti.

An itibarıyla tüm Türkiye'de 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okulun içinde kapalı olan tek bir okulun bulunmadığına dikkati çeken Özer, "Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da kurallara uyarsak Allah'ın izniyle bu dönemin sonuna kadar yüz yüze eğitimi hiç taviz vermeden başarılı bir şekilde yürütebiliriz. Bu süreçte bizlerle en üst düzeyde koordinasyonu sağlayan, sürekli destek veren Sağlık Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, valilerimize, bürokratlarımıza Bakanlık adına en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Özer, Diyarbakır'a Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılında çıktıkları bu yolda çok önemli mesafeler kat ettiklerini bildirdi.