Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında, lisenin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

28 Şubat sürecindeki katsayı uygulamasını eleştiren Özer, bu uygulamanın akademik anlamda başarılı olan öğrencileri mesleki eğitimden uzaklaştırdığını vurguladı.

Bunun sonucunda iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetişmediğini anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Özellikle meslek liselerindeki dezavantajlı ortam, devamsızlık ve terk oranlarının da artmasına, farklı sosyolojik problemler ortaya çıkmasına neden oldu. 2012 yılında katsayı uygulamasının kaldırılmasından sonra tüm milli eğitim bakanlarımız, bürokratlar, mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için çok ciddi projeler gerçekleştirdi. Artık meslek liseleri akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği lise türüne dönüştü. Yüzde 1'lik başarı diliminden öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. ASELSAN Meslek Lisesi, Teknopark İstanbul Meslek Lisesi, inşallah bu lisemiz de artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alacak."

Özer, el becerilerini güçlendirmek için döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini meslek liselerinde artırdıklarını, 2018-2019'lu yıllarda 200 milyon lira kapasitesinde olan üretimi, 2 milyar liraya çıkarmayı başardıklarını ifade etti.

Bu durumun önemli olduğuna vurgu yapan Özer, "Bu, öğrencilerin yaparak öğrenmesi için önemli. El becerilerini güçlendirmesi için önemli. Bu ne için önemli, mezun olduğu zaman istihdam edilebilirliğini de artırmak için önemli. Bu ne için önemli, aynı zamanda öğrencilerin ve öğretmenlerin üretime yaptıkları katkı kadar pay alabilmeleri bağlamında önemli. Çünkü bu 2 milyar liralık gelirin 100 milyon lirasını öğrencilerimize, 200 milyon lirasını da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Bu ne için önemli, Milli Eğitim Bakanlığının tüm ihtiyaçlarını artık kendi liselerinde üretebilme kapasitesine ulaşması bağlamında önemli."