Milli Eğitim Bakanı Özer: Köy yaşam merkezlerinin sayısı eylülde 1500'e ulaşacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bugün itibarıyla 520 Köy Yaşam Merkezini hayata geçirdik, bu sayıyı, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlangıcı itibarıyla 1500'e çıkartacağız." dedi.
EĞİTİM 23.08.2022, 17:32
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ ilçesi Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nde kursiyerlerin sertifika ve kovan dağıtım törenine katıldı.
Van'da geçen hafta köy yaşam merkezi açılışını yaptıklarını anımsatan Özer, bu merkezin, Türkiye'deki tüm illerin türkülerini hikayeleriyle birlikte derleme, kayıtlarını yapma ve dokümanlarını hazırlama görevini üstlendiğini aktardı.
Sanatçı Neşet Ertaş'a da rahmet dileyen Özer, "İnşallah 2-3 ay içinde Van'daki bu başlangıç, güzel sanatlar liselerimizin performansıyla ülkemiz sathına yayılacak ve çocuklarımızı türkülerimizle, türkülerimizin arkasındaki hikayelerle buluşturacağız." diye konuştu.
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