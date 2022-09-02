Milli Eğitim Bakanı Özer: Hedefimiz 2022 sonuna kadar 5 yaşındaki okullaşmayı yüzde 100'e çıkarmak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 sonuna kadar okullaşma oranını 5 yaşında yüzde 100'e, 4 yaşında yüzde 70'e, 3 yaşında ise yüzde 50'ye çıkarmayı ve bu oranı 3-5 yaş aralığında OECD ortalamasına getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığında gerçekleşen "Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni"nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ikinci kez kapsamlı bir iş birliğine imza attıklarını anlattı.

Özer, daha önce imzalanan protokol kapsamında Türkiye'deki OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kurulduğunu hatırlattı.

Son yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde kalfa ve çırak sayısının yaklaşık 4,5 kat artarak 700 bine ulaştığına dikkati çeken Özer, bunu "sessiz devrim" olarak nitelendirdi.

Özer, yıl sonuna kadar 1 milyon genci geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.