Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimin kalitesini artırmak için sahada gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz

Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Mustafa Tutulmaz ile bir süre görüştü. Kentteki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Özer, daha sonra Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, yıllardan beri eğitim neferi olarak Türkiye'deki özel eğitim öğrencilerinin eğitimde fırsat eşitliğinden maksimum yararlanması ve hayata güçlü yaşam becerileriyle devam edebilmesi için çok önemli projelere imza atan Saime Toptan'a teşekkür etti.

Dün itibarıyla başladıkları yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Özer, görevleri başında şehit olmuş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde, bu milletin evlatlarının eğitime erişimiyle ilgili çok önemli yatırımların yapıldığını anlatan Özer, okullaşma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bir eğitim sistemine kavuşmuş olduklarını söyledi.

"Eğitimin kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Özer, aynı zamanda eğitim sisteminin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğrenci başarı araştırmalarıyla ilgili OECD ülkelerinin uluslararası bağımsız PISA ve TIMMS gibi araştırmalarında Türkiye, her girmiş olduğu döngüde başarılarını bir önceki döngüye göre çok daha artırarak çıktı. Bu, gerçekten kolay süreç değildi. Böyle bir sürecin sadece eğitimle değil, diğer tüm alanlardaki hizmetin tüm kitlelere erişmesiyle ilgili sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için gerçekten çok büyük liderliğe ihtiyaç vardı. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime vermiş olduğu tüm destekler için her yıl bütçede en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığına verdiği için tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımı arz etmek istiyorum.