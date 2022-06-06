Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitim sistemimizdeki tüm okulları çevre dostu okul yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirdikleri projeleri iki ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirtti.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyası kapsamında 16 bin 361 kütüphaneyi 2 aydan kısa sürede yaptıklarını söyleyen Özer, 2022 yılı itibarıyla tüm Türkiye'nin 'Artık kütüphanesiz okulumuz yok' diyebildiğini söyledi.

Kütüphaneleri yapmakla yetinmediklerini, 28 milyon olan kitap sayısını 60 milyona çıkardıklarını dile getiren Özer, yıl sonuna kadar kitap sayısını 100 milyona ulaştıracaklarını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılına da çevre dostu 1000 okul ile girmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Proje için 300 milyon liralık bütçe kullandık. Her ilçede bir tane çevre dostu örnek okul olması, diğer okulların da o okulları ziyaret etmesiyle o güzel uygulamaların yaygınlaştırılmasıydı amacımız. Her proje sonunda yeni bir açılım yapıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 1 yıllık bir proje de bu yıl başlatacağız. Eğitim sistemimizdeki tüm okulları çevre dostu okul yapacağız. İnanıyoruz ki bu dünyada söz söyleyecek aziz bir millet varsa o millet aziz Türk milletidir."