Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayata geçirilen dijital platformlar sayesinde dijital teknolojilerin hem kullanımının arttığını hem de dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere ulaşıldığını bildirdi.

EĞİTİM 11.12.2022, 20:52
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'eğitimde dijitalleşme' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimi öğrenci, öğretmen ve vatandaşların tümüne daha erişilebilir kılmak adına gerçekleştirilen yeni dijital hamlelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Teknolojinin hızla yaşantımıza dahil olduğu ve bireylerin eğitimden beklentilerinin değiştiği bir dönemde dijitalleşmenin önemi arttı." ifadelerini kullanan Özer, Bakanlığın bu yöndeki çalışmalarına hız verildiğini kaydetti.

Özer, eğitim alanındaki beklentilerin de bu yönde değiştiği bir dönemde olduklarını vurgulayarak "Çağımızda dijitalleşme, beşeri faaliyetlerin birçoğuna sirayet etmiş durumda. Elbette bu durum, toplumların ve onları oluşturan bireylerin gereksinimleri çerçevesinde olgunlaşıyor. Teknolojinin hızlı bir biçimde gelişimi de bireylerin ihtiyaçlarını farklılaştırarak şekillendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümde öğretmen ve öğrenci odaklı süreç

Bilginin çokluğu, artış hızı ve farklılığının, bireylerin sürekli öğrenme ihtiyacını artırdığını ifade eden Özer, dijitalleşmenin sunduğu imkanların insanların öğrenme yaşamlarını daha uyumlu, sürdürülebilir, kolaylaştırıcı ve konforlu hale dönüştürdüğünü kaydetti.

Okullardaki dersliklerin yüzde 90'ının yıl sonuna kadar etkileşimli tahta ile buluşacağını ifade eden Özer, Bakanlık olarak dijital dönüşümde yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan, öğretmeni ve öğrenciyi odak noktasına koyan bir süreç yürüttüklerini belirtti.

Özer, "21. yüzyıl dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine eğitim sistemimizin adaptasyonunu sağlamak ve öğrenci, öğretmen ve velilerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için son bir yılda eğitimde dijitalleşme hamleleri başlattık." ifadesini kullandı.

Özer, ocak ayında öğretmenlere yönelik hizmete sunulan ÖBA üzerinden bir yılda 8 milyon 13 bin 864 eğitimin tamamlandığını, 1 milyon 16 bin 638 kişinin de en az bir eğitimi tamamladığını bildirdi.

Bakanlığın, yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişi destekleyen dijital ve çevrim içi platformların öğrenciler ve aileler tarafından kullanımının daha kolay ve erişilebilir olması için projeler, eylemler ve eğitimler gerçekleştirerek birçok alanda seferberlik başlattığını ifade eden Özer şunları kaydetti:

"Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte 160 milyon yardımcı kaynak dağıtımı yapıldı ve bu kaynaklar aynı zamanda dijital platformda da yer aldı. Öğrencilerimizin pandemi sonrası öğrenme kayıplarını telafi etmek ve temel eğitimde eksikliklerini gidermek için bireyselleştirilmiş bir mekanizma olan Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi'ni (ÖDS) oluşturduk. Bu dijital platformda da yine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak destek alabilecekler. Bununla birlikte yine pandemi sonrasında matematik, yabancı dil ve Türkçe seferberlikleri başlattık. Öğrencilerimizin bu alanlara yönelik temel beceri ve kazanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu sebeple her bir seferberlik alanıyla ilgili bir dijital platform hazırladık. Matematik platformumuz hayata geçti. Yabancı dil ve Türkçe platformlarımızı da yakın bir zamanda hayata geçireceğiz."

Mesleki ve teknik eğitim ders materyallerinin dijitalleştirilmesini sağlayıp eğitim sürecinde zaman ve mekan kavramına bağımlılığı ortadan kaldıran, materyale ulaşım konusunda dezavantajlı bölgelerde bulunan öğrencilerin 3D modelleme ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile gerçek bir materyal deneyimi yaşayabilmesini amaçlayan Mesleki Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Platformu’nun hayata geçirildiğini kaydeden Özer, "Bu sayede, öğrencilerin dijital ortamda sanal deneyler ile üretici düşünme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi, mesleki eğitimde daha donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitimden her yaş grubunun faydalanmak istemesinin çağın önemli eğilimleri arasında olduğunu belirten Özer, öğrenmeye adil erişimin sağlanmasının, bir yaşam döngüsü perspektifini de beraberinde gerektirdiğini ifade etti. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak isteyen tüm bireyler için yaşam boyu tüm amaçlı öğrenme etkinlikleri anlayışını benimsediklerini aktaran Özer şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bilgi ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan tüm bireyleri örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimle destekliyoruz. Velilerimizin de eğitim sistemine dahlini oldukça önemsiyoruz. O sebeple güçlendirmiş olduğumuz halk eğitimi kurslarımızı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı’nda (HEMBA) toplayıp velilerimizin kurslara erişimini daha da kolaylaştıracağız. Zenginleştirilmiş içeriklerle yetişkinlerimiz bu platform aracılığıyla istedikleri kurslara dijital olarak erişme imkanı bulacak. Ayrıca HEMBA’yı yurt dışındaki vatandaşlarımızın da istifadesine sunarak hayat boyu öğrenme alanının uluslararası aşamasına da katkı sunmuş olacağız. Hayata geçirilen bu projeler sayesinde, eğitimin tüm paydaşlarının dijital teknolojileri kullanım becerilerinin ve akademik başarılarının artırılmasını hedefliyoruz. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bulunan öğrencilerin eğitimlerinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve eğitimde dijitalleşmenin ülke sathında tüm bireyler tarafından eşit bir şekilde kullanılması için yapılan çalışmalar, eğitimdeki dijital dönüşünüm ne denli büyük çapta gerçekleştirilen bir çalışma olduğunu gözler önüne seriyor."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Aralık 2022
İmsak 06:40
Güneş 08:12
Öğle 13:02
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Pendikspor 15 26
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4