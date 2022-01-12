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Milli Eğitim Bakanı Özer: Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Omicron varyantı hızlı amaöğretmenlerimizin aşılama oranları çok yüksek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması." dedi.

Bakan Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa bir dönemin yaşandığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız." dedi.

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