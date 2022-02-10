Milli Eğitim Bakanı Özer: Bilim Sanat Merkezlerine tüm öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Özer, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Özer, Ordu'da eğitimde gelinen noktanın gerçekten çok iyi olduğunu söyledi.

Amaçlarının tüm eğitim sistemi içerisinde sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmek olduğunu ifade eden Özer, hem binaları hem de altyapıdaki süreçlerle ilgili yarının bugünden daha iyi olması için çaba sarf etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Özer, ülkenin en önemli kalıcı sermayesinin bilindiği gibi beşeri sermayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sermayeyi ne kadar artırabilirsek ülkemiz o kadar güçlü, yarınlarımız o kadar müreffeh olur. Eğitime bu bakış açısı ile bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Bugün Ordu ilindeki eğitim yatırımlarının tüm merkez ve ilçelerdeki genel bir değerlendirmesini yapabilme imkanı bulduklarını vurgulayan Özer, şu anda Ordu'da 2022 yatırım bütçesi içerisinde yaklaşık 250 milyon liralık yatırım olduğunu, bunların güçlendirme, yıkım yapım yatırımlarını kapsadığını aktardı.

Bakan Özer, müjde de vermek istediğini dile getirerek, "Ordu'da 54 okulumuzun depremde güçlendirme ile ilgili çalışma süreçleri daha önce başlamıştı. 2022 yılı içerisinde bunların tamamı bitecek ve tüm okullarımız güçlenmiş şekilde bir sonraki eğitim öğretime hazır hale getirilmiş olacak." diye konuştu.

Yık yap çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Özer, "İnşallah onlarda da yıkılan okulların yerine ikame edecek yeni okullar da hizmete açılmış olacak." dedi.

Bakan Özer, "Bugün 2022 yılındaki 250 milyonluk yatırıma ilave olarak 270 milyonluk yatırım daha vermiş oluyoruz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece 520 milyonluk eğitim yatırımını Ordu'ya kazandırmış oluyoruz. Bunun 250 milyonu okul yapımları 20 milyon da mevcut okulların güçlendirilmesi ile ilgili. Bu kapsamda Altınordu ilçemize 24 derslikli ortaokulu kazandıracağız. Fatsa ilçemize Ayazlı Mahallesi'ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi'ne 24 derslikli bir ilkokul, yine Dolunay Mahallesi'ne 24 derslikli bir ortaokul, Kurtuluş Mahallesi'ne 16 derslikli bir İmam Hatip Ortaokulu'nu inşallah yatırım programına almış oluyoruz."

Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'ne 24 derslikli bir ortaokul, Atatürk Mahallesi'ne 12 derslikli bir ortaokul ve Saraçlı Mahallesi'ne 8 derslikli bir anaokulu yapmış olacaklarını da belirten Özer, "Gölköy ilçemize 24 derslikli bir lise ve ayrıca 100 kız 100 erkek öğrenci kapasitesine sahip toplam 200 kişilik bir pansiyonda Gölköy ilçemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Kabataş ilçesine ise 12 derslikli anadolu lisesini yatırım programına aldıkları bilgisini veren Özer, "Kumru ilçemize de 12 derslikli özel eğitim okulu kazandıracağız. Perşembe ilçemize burada Mesleki Teknik Anadolu Lisesine destek olarak uygulama oteli var, çok eski bir otel yerine 80 yatak kapasiteli Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bir uygulama otelini de bu ilçemize kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.