Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Özer, YLSY Programı ile yüzde 50'nin üzerinde bursiyerin son 19 yılda yurt dışına gönderildiğini belirterek, bu yıl program için ayrılan bütçenin 1 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

EĞİTİM 22.03.2022, 21:25
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2022 yılında burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programında konuştu.

Salondaki bursiyerlere, "Sizler, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin geleceğinin inşasında ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için 1929'da yürürlüğe giren 1416 sayılı Kanun'un 2022 yılındaki süreci devam ettiren hikayenin birer kahramanlarısınız." diyen Bakan Özer, Cumhuriyetin kurucularının, ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmaya ne kadar önem verdiklerinin bu kanunun tarihinden anlaşıldığını ifade etti.

Cumhuriyetin 1923'te kurulduğunu, yurt dışına öğrenci gönderilmesine ilişkin kanunun 1929'da yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlere, fen bilimlerinden, sağlık bilimlerine kadar ülkemizin tüm yükseköğretim kurumlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yıldızlar bu program sayesinde yetişiyor. Arf Teoremi'nin kurucusu Cahit Arf, maarif davamızın mütefekkiri Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Kahveci bu program sayesinde ülkemize değer kattı. Burada video hazırlayan arkadaşlarımız, tereddütlerinden dolayı önemli bir şahsiyeti buraya dahil etmekte çekingen davrandılar. Bugün teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de bizim bursiyerlerimizden. Bu bursiyer programının ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. İnşallah sizler de gittiğiniz yerlerde çok başarılı bir şekilde eğitimlerinizi alıp Türkiye'yi temsil edip, 21. yüzyılda bölgesinde ve dünyada iddia sahibi bir ülke inşasının en önemli insan kaynağını oluşturacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum."

"Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde devam ettirilen nadir programlardan biri"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın 1929'da başlamasına rağmen aslında son 19 yılda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında '5 yılda 5 bin bursiyer' mottosu bu burs programının çok daha dinamik bir hale gelmesine önemli bir katkı sağladı ve yüzde 50'nin üzerinde bursiyerimiz, son 19 yılda yurt dışına gönderildi. 2022 yılında bu burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde, başarılı bir şekilde hiç ihmal edilmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirilen nadir programlardan bir tanesi." diye konuştu.

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