Milli Eğitim Bakanı Özer: 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerin ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacağını belirterek, öğrencilerin 81 il ve 922 ilçede kütüphaneleri aktif olarak kullanabileceklerini söyledi.

EĞİTİM 14.06.2022, 21:03
Milli Eğitim Bakanı Özer: 17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak

Bakan Özer, Vefa Lisesi İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye'de eğitimde çok önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, katsayı uygulamasından kılık kıyafet engellemelerine kadar, okul öncesi eğitimden, lise eğitimine, yüksek öğretime kadar okullaşma oranlarında erişimin çok hızlı bir şekilde arttığı bir döneme tanıklık edildiğini anlattı.

Artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak odaklanmaları gereken şeyin eğitimin kalitesini sürekli arttırmak ve okullar arası başarı farkını minimuma indirmek olduğunu vurgulayan Özer, "Yani eğitimde fırsat eşitliğini artırarak bölgesinden, lokasyonundan bağımsız bir şekilde tüm öğrencilerimizin sosyo-ekonomik arka planına bakmadan en iyi eğitime erişebilmesini mümkün kılabilmek. Bunun için çok sayıda projemizi, okul öncesi eğitime erişimden, okullar arası imkan farklılıklarını azaltmaya kadar çok önemli projeleri adım adım uyguluyoruz." diye konuştu.

Bakan Özer, bunların içerisinde önemsedikleri en önemli projelerden bir tanesinin de 26 Ekim 2021'de başlattıkları "kütüphanesiz okul kalmasın projesi" olduğuna dikkati çekerek, 2021 yılı sonu itibarıyla da kütüphanesi olmayan hiçbir okulun eğitim sisteminde bulunmadığını aktardı.

"Yıl sonuna kadar hedefimiz 100 milyon kitabı öğrencilerle buluşturmak"

Kütüphaneyle ilgili ikinci bir hamle daha yaptıklarını anlatan Özer, 26 Ekim 2021'de tüm eğitim sistemindeki kütüphanelerde 28 milyon kitap bulunduğunu belirtti.

Özer, öğrenci başına düşen kitap sayısının 1,6 olduğunu, bugün ise bu kütüphanelerde 70 milyon kitap bulunduğunu anlatarak, öğrenci başına düşen kitap sayısının da 3,6'ya yükseldiğini kaydetti.

Bakan Özer, yıl sonuna kadar hedeflerinin 100 milyon kitabı tüm kütüphanelerde öğrencilerin hizmetine sunabilmek olduğunu belirterek, "Kütüphaneyi basit bir proje olarak başlatmadık. Aslında bizim dil, tarih, coğrafya, kültür, medeniyet hareketinin merkezi olarak okulların kalbi olarak kütüphaneleri düşündük ve zenginleştirmeye, güçlendirmeye, okulun merkezi yapmaya adım adım ilerliyoruz." dedi.

İkinci hamle olarak yaşayan insan hazinelerini kütüphanelerle ve okullarla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Özer, "Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tüm coğrafyasında yaşayan insan hazinelerini yaşarken okullarla buluşturacağız. Biz bir araya geldikçe, iç içe geçtikçe şu andaki olduğumuzdan çok daha zenginiz. Çok daha güçlüyüz. Çok daha problemleri çözebilme kabiliyetimiz yüksek. Onun için daha çok konuşmaya, daha çok temasa, daha çok istişareye, daha çok iç içe geçmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.

"17 Haziran'dan sonra kütüphanelerimiz ilk defa yazın tüm Türkiye'de açık kalacak"

Özer, 57 bin 108 kütüphaneyi sadece sembolik olarak yapmadıklarını vurgulayarak, "17 Haziran itibarıyla cuma günü okullarımız tatil oluyor, öğrencilerimiz tatile gidiyorlar. Bildiğiniz gibi öğrencilerimizi yaz tatilinde de artık bu sene boş bırakmıyoruz. Dört tane yaz okuluyla öğrencilerimizin yanında olacağız. Bilim yaz okulu, sanat yaz okulu, matematik yaz okulu ve İngilizce yaz okulu. Ücretsiz bir şekilde tüm öğrencilerimiz gittikleri her yerde bu yaz okullarımızdan yararlanabilecekler. Aynı zamanda öğretmenlerimiz de istedikleri illerden bu yaz okullarına aktif olarak katılabilecekler." ifadesini kullandı.

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