Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler Tuna Eğitim Vadisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 6 Eylül 2021 tarihinde bir buçuk yıl aradan sonra yüz yüze eğitime başladıklarını, birinci dönemi kesintiye uğratmadan, sağlık kurallarına riayet ederek tamamlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu vurgulayan Özer, okulların açık kalmasının sadece eğitim değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekti.

Bu sürecin en büyük kahramanlarının öğretmenler olduğunu belirten Özer, şöyle devam etti:

"5 ay içerisinde her gün maskeyle ders anlattılar. Maskelerini okullarda hiç çıkartmadılar. Aşı oranlarında sadece Türkiye'deki ortalamanın çok üzerinde performans göstermediler aynı zamanda çoğu ülkedeki öğretmenlerin aşılanma oranının da çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah cuma günü 2 haftalık yarı yıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var, öğrencilerimize bu iki hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimizin -eğitime yeni başlayanlar hariç- hepsi bu 1 yıllık aradan sonra, özellikle ilk aylar eğitim öğretime başlamada gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta gerçekten böyle güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecektir. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."

"İstanbul'a büyük önem veriyoruz"

Türkiye genelinde eğitim yatırımlarını hızlandırmak için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Özer, "İstanbul'a hakikaten büyük önem veriyoruz. İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde bir eğitim yatırımını 2022 yılında verdik." bilgisini paylaştı.

Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinde donanımının yapılması noktasında da ciddi desteklerinin olduğunun altını çizen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi, 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini, yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Yani sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı takviyesi, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya eğitim alanına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer, "Buradan Esenler'imize de bir müjde verelim. 2022'de verdiğimiz mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde, Esenler'de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanınızda yer alacağız." sözlerini sarf etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve hayırseverlere de teşekkür eden Özer, Tuna Eğitim Vadisi'ne yapılacak okulların hayırlı olmasını diledi.

"Aşıyla büyük bir güç elde ettik"

Vali Yerlikaya ise son 3 yılda 67 "Hayır Sözleşmesi" imzaladıklarını bildirdi. Bunlardan birinin temelini bugün attıklarını anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erhan Bey ve Süleyman Bey burada bir ilkokul yapıyor, 32 derslikli ilkokul. Bir ortaokul yapıyor, 32 derslikli. Bir, çok amaçlı spor salonu yapıyor. Aynı zamanda Küçükçekmece ilçemizin Söğütlüçeşme Mahallesi'nde de bir ilkokul yapılıyor, o da 32 derslikli. İstanbul'umuzda 39 ilçemizde mükemmel okullar yapılıyor. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı, daha henüz 5'ini açabildik, devam ediyoruz. Henüz salgın bitmedi, aşıyla büyük bir güç elde ettik ama ilk yarı yıl tatiline geldik. Göz aydınlığımız yavrularımıza böyle mükemmel okulları yapmak ve 2023'te devletimizin, hükümetimizin hedefi olan tam gün eğitime Allah'ın izniyle İstanbul'da geçme noktasında büyük bir azim, kararlılıkla devam ediyoruz."