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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, "2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: LGS kapsamındaki merkezi sınav sorunsuz tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bugün iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildiren Özer, sınav hazırlıklarının 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik yürütüldüğünü belirtti.

Sınavın iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldığını ve sınavda yaklaşık 350 bin sınav görevlisinin görev yaptığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Tüm sınav merkezlerimizde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü."Sınav sürecine Bakanlığın ilgili tüm birimlerinin destek verdiğine işaret eden Özer, "Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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