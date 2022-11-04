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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin: Bu salgın döneminde krizi fırsata çevirdik

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, "Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi." dedi.

EĞİTİM 04.11.2022, 14:03
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin: Bu salgın döneminde krizi fırsata çevirdik

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) düzenlediği 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuşan Sezgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geç saatlere kadar TBMM'de bütçe görüşmelerinde olduğunu, bu nedenle biraz yorulduğu ve rahatsızlandığı için zirveye katılamadığını söyledi.

Dünyada pek çok afet ve olağanüstü hal gerçekleştiğini belirten Sezgin, önemli olan şeyin insanların dirençli, dikkatli, psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği olacak şekilde yetiştirilmesi olduğunu dile getirdi. Krizleri fırsata çevirmenin ve insanlığa ümit vermenin eğitimin en başta gelen görevlerinden biri olduğuna değinen Sezgin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 19 milyon öğrencisiyle 1 milyon 200 bin öğretmeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi dönemini, bu salgın dönemini çok dikkatli, tedbirli ve krizi fırsata çevirecek şekilde değerlendirdi. İtiraf etmem lazım ki çok kıymetli Bakan'ımız bu konuda ferasetle hareket etmiş ve çok güzel hizmetler yapmıştır. Özellikle meslek liselerimize vermiş olduğu değerle ihtimamla sanki önceden bunu hissetmiş ve buna hazırlanmıştır. Meslek liselerimiz bu pandemi döneminde çok ciddi derecede hijyenik elemanları, maskeleri ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri üretmiş, sadece üretmekle kalmamış, ülkemizin ihtiyacını gördükten sonra yurt dışına da ithal etmiştir."

"Eğitim hedefi iyi bir insan yetiştirmek olmalı"

Ne kadar çalışılırsa çalışılsın yüz yüze eğitimin tadını hiçbir şeyin vermediğini aktaran Sezgin, yine de eksikleri telafi edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak televizyon kanalları kurduklarını söyledi.

Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseler için kurdukları ve "EBA" diye isimlendirdikleri televizyon kanalları ile eğitimde fırsat eşitliğini her yere yaymaya ve ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Eğitimin bir felsefesi ve bu felsefeyle doğru orantılı bir yöntemi olması gerektiğini belirten Sezgin, dünyada var olan eğitimin hedefinin iyi bir vatandaş yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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