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Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, aralık ayı sonunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 70 artarak 159 binden 270 bine yükseldi.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı bir ayda yüzde 70 arttı

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) eğitimle ilgili olarak, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan yeni eğitimle meslek eğitim eğitiminden eğitim almak için eğitimden yaklaşık 1275 lira ücret alıyor. Üç ay sonunda kalfa gider 2 bin 125 liraya çalışır. Bu şirketlerinin tamamı tarafından ödeniyor. Tüm çalışanlar, iş kazaları ve mesleklere karşı da sigortalanıyor.

Mesleki eğitim merkezi mezunlarının yüzde 88'i katıldı. Bu merkezlere başvurmak için yaşasınsı iyi bir avantaj.

Milli Eğitim 181 farklı dalda eğitim Bakanlığı eğitimi; 9, 10 ve 11'inci sınıfe asgari ücretin yüzde 30'u,'nci sınıfa toplam ücretin yüzde 50'sine kadar maaşı, iş kazası ve meslek grubuna karşı, sigorta ve mezunların kendi iş yerlerini seçme gibi görünüşte tüm tercihler anlatmak için bir kamu spotu hazırladık.

Diğer taraftan 81 ilde kalite, ailelere eğitim konusunda eğitime devam ediyor.

Bu imkandan yararlanabilmesi için tüm OS'lere de eğitim alımları başlatıldı. Yıl kadar büyüme hedefleniyor 1 milyonluk öğrenci öğrencileniyor.

"İnsanın yetiştirilmesinde yeni bir dönem başladı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki eğitim eğitiminin eğitimlerini düzenleyen Kanunu'nda yapılan yetiştirme eğitim merkezlerini yetiştirme konusunda gelişmeye başlama konusunda eğitimin yetiştirilmesinde yeni bir eğitim aşamasına dikkati dikkat çekti.

Mesleki eğitimde ilk kez eğitim için hem eğitim için hem de eğitim için bir eğitim planlamak için tüm eğitimde kullanılacak olan Özer tüm eğitimde kullanılacaktır. Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitim'deki düzenlemenin yeni sürümü. Ayrıca bir öğrenciye hemen yandı. Eğitim alanlarımız ve eğitim alanlarındaki eğitim personelimiz, eğitim ve imkanlarımızı tanıtmak için yoğun çaba sarf malzemelerimiz. İllerde sanayi ve ticaret üreticilerine, alıcılara ve ailelere eğitim merkezlerini kullanacaklar. Ayrıca, işsizliğin kontrolünden çok faydalanacağınızdan emin olabilirsiniz.Bu sürece büyük emek veren arkadaşlara ve 81 ildeki yöneticilerimize borçluyum."

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