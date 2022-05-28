Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezlerinde yıl sonuna kadar 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldığını bildirdi.

EĞİTİM 28.05.2022, 18:38
Mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldı

MEB'den yapılan açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının 159 binden 502 bine ulaştığı belirtildi.Böylece yıl sonuna kadar 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefinin yüzde 50'sine 5 ayda ulaşılmış olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrencinin okurken aylık 1276 lira, üç yılın sonunda kalfa olanların da 2126 lira civarında ücret aldığı aktarıldı.

Bu ücretlerin tamamının devlet tarafından karşılandığını ve tüm öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalandığı bildirilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek olup yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlaması olmaması da büyük avantaj oluşturuyor. Mesleki eğitim merkezlerine talepte 73 bin 264 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı birinci, 62 bin 713 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 44 bin 479 öğrenci ile yiyecek içecek hizmetleri üçüncü sırada yer aldı. Elektrik elektronik teknolojisi 37 bin 106 öğrenci ile dördüncü ve moda tasarım teknolojisi 36 bin 169 öğrenci ile beşinci sırada yer aldı."

"Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 25 Aralık 2021'de Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemeler sonrası, mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulduğunu ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Bunun ülke için istihdamı artıracak tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Özer şunları kaydetti:

"25 Aralık 2021'de yapılan değişikliklerden sonra mesleki eğitim merkezlerine ilgi inanılmaz derecede arttı. Bu merkezlerdeki öğrenci sayısında 5 ay gibi kısa sürede, yüzde 300'ü aşkın bir oranda artış kaydedildi. 159 bin olan çırak, kalfa sayısı şu anda 500 bini aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi bu mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye'nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezler hem genç işsizliğin azaltılmasında hem de mesleki eğitimin güçlenmesinde çok kritik işlev görecek."

Mesleki eğitimi güçlendirmeye devam edeceklerini bildiren Bakan Özer, sürece emek veren çalışma arkadaşlarına ve 81 il milli eğitim müdürüne teşekkür etti.

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