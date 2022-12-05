Meslek lisesindeki aşçı adayları binlerce öğrenciye yemek hazırlıyor
Sakarya'da taşımalı sistemle eğitim veren okullara pişirdikleri yemekleri ulaştıran meslek lisesindeki aşçı adayları, mesleğin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra gelir elde ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığının taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor.
Alan şefi ve usta öğreticilerin rehberliğinde her gün 6 bin 500 öğrenci için yemek çıkaran öğrenciler, 10 binden fazla küçük ekmeği de okuldaki fırında üretiyor.
Taşımalı sistemle eğitim veren okullara yemek ulaştıran öğrenciler, aynı zamanda iş hayatına atılmadan önce tecrübe kazanıyor.
"Öğrencilerimiz gerçek iş ortamında pratik eğitim alıyorlar"
Okul Müdürü Arif Türkyılmaz, AA muhabirine, çalışmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın koordinasyonunda yürüttüklerini belirterek, kentte yaklaşık 17 bin öğrenciye, ücretsiz beslenme imkanı sunulduğunu söyledi.
Yemeklerin tamamının okullarda üretildiğini aktaran Türkyılmaz, bu üretimin önemli kısmını sağlayan okul olduklarını, bundan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Türkyılmaz, öğrencilerin hijyenik ortamda üretilen besinleri tüketmesinin önemine değinerek, üretim safhalarında, hiçbir malzemenin israf edilmediğine dikkati çekti.
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