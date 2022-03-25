Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak

Ürettiği elektrik elektronik ve kimya ürünlerinin satışından geçen yıl 11 milyon 300 bin lira ciro elde eden Kocaeli'deki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Romanya'ya elektrik elektronik deney setleri gönderecek.

Derince ilçesindeki okulda kurulan atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından elektrik elektronik deney setleri, turnike geçiş kontrol sistemleri, kolonya, el dezenfektanı ve hijyen malzemeleri üretiliyor.