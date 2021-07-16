Meslek lisesinde geliştirilen ilk 'fiber lazer kesim makinesi' sanayide kullanılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kurulan Ar-Ge merkezlerinden biri olan İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretimi yapıldı. Testlerden başarı ile geçen ve oldukça düşük maliyetle üretilen makine ile sanayinin taleplerinin de karşılanması planlanıyor.

Bakanlığın, inovatif çalışmalara ve fikri mülkiyete odaklanmak için kurduğu Ar-Ge merkezlerinde yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'de mesleki eğitimde üretimi yapılan ilk makinelere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Hatay'da kurulan Ar-Ge merkezlerinden İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez fiber lazer kesme makinesi üretildi. İthal edilen ve maliyeti oldukça yüksek olan fiber lazer kesim makinesi oldukça düşük maliyetle üretildi ve testlerden başarı ile geçti.

Sanayide yaygın olarak kullanılan fiber lazer kesim makinesi, kesilebilecek malzemeler için geniş bir yelpaze sunuyor. Fiber lazer kesim makineleri, diğer lazer kesim yöntemlerine göre daha verimli olarak çalışıyor ve SD37, SD52, alüminyum alaşımlar, bakır ve pirinç gibi yansıyan malzemelerin kesimine olanak sağlıyor.