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Meslek liseliler yenilenen atölyelerinde insansız fabrika deneyimiyle yetişiyor

Bursa'daki Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" kapsamında yenilenen elektrik-elektronik atölyelerinde Endüstri 4.0'a hazır halde yetişiyor.

Meslek liseliler yenilenen atölyelerinde insansız fabrika deneyimiyle yetişiyor

Bursa'da Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yenilenen atölyelerdeki uygulamalı derslerde "Endüstri 4.0" kapsamında insansız fabrika deneyimi yaşıyor.

Elektrik-Elektronik Alanı bünyesindeki 13 atölye, Avrupa Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında 3,5 milyon liralık bütçeyle yenilendi.

İnsansız fabrika ve Endüstri 4.0 gibi özellikleri olan deney setleriyle çalışan alandaki 600 öğrenci, hayallerindeki fabrikaları ve üretim sistemlerini hem tasarlayabiliyor hem de pratiğe dönüştürebiliyor. Öğrenciler, modern bilgisayarlarla son gelişmeleri cihazlara uygulayabiliyor.

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