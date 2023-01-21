Meslek liseliler tarım uygulamalarını sebze yetiştirerek öğreniyor

Peyzaj, tarım alet ve ekipmanları, bahçe ile tarla bitkileri alanlarının bulunduğu okulda 317 öğrenci, toprağın işlenmesinden tohumun ekimine, ürünün yetiştirilmesinden bakım ve hasadına kadar her aşamasında görev alıyor.

Arazide şu ana kadar marul, enginarla ilgili çalışma yapan öğrenciler, 6 dekarlık alanda da siyez buğdayı yetiştiriyor.

Ejder meyvesi fidelerini de toprakla buluşturan öğrenciler, ekiminden bakımına ve hasadına kadar büyük emek harcadıkları ürünleri, okulun pansiyonunda yine kendileri tüketiyor.

Aldıkları eğitimle donanımlı hale gelen ve teknik eleman olarak mezun edilen öğrenciler, tarım işletmelerinde iş bulma şansı yakalıyor.