Meslek liselerinde iş garantili 'Kuyumculuk Teknolojisi' alanı yeniden açıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, lisede alan seçmeye hazırlanan öğrencilere kuyumculuk teknolojisini tercih etmeleri için çağrıda bulunarak, hızla büyüyen sektörde 15 bin nitelikli elemana ihtiyaç olduğunu ve kuyumculuk alanında eğitim alan gençleri iş garantili, parlak bir geleceğin beklediğini bildirdi.

Yakın, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde "Kuyumculuk Teknolojisi" alanının açıldığını duyurdu.

Türkiye'nin ihracatta büyümesi en hızlı sektörleri arasında yer alan mücevher sektöründe eğitimli eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Yakın, lisede alan seçmeye hazırlanan öğrencilerin kuyumculuk teknolojisi bölümünü tercih etmeleri halinde asla işsiz kalmayacaklarını aktardı.

Yakın, sektörde eğitimli iş gücünün yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yoğun görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, örgün eğitimde kuyumculuk teknolojisi alanının yeniden açılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya mücevher sektöründe Türkiye güçlü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyada üretici ihracatçı ülkeler arasında ilk üçte yer alıyoruz. Yeni nesil yetişmiş insan kaynağıyla birlikte sektörümüzün daha da güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyoruz. Bu alanda öğrenim gören gençlerimize Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te faaliyet gösteren işletmeler büyük ilgi gösteriyor. İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler burs ile destekleniyor. Son sınıf öğrencilerinin stajyerlik döneminde ve mezuniyet sonrası istihdam edilmelerine destek veriliyor. Hızla büyüyen sektörümüzde 15 bin nitelikli elemana ihtiyaç var. Kuyumculuk alanında eğitim alan gençlerimizi iş garantili, parlak bir gelecek bekliyor."